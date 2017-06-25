Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1, Стролл — третий, Квят — сошёл

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1. Валттери Боттас на «Мерседесе» вырвал второе место у Лэнса Стролла на финишной прямой. Пилот «Уильямса» остался третьим.

В начале гонки произошло столкновение между Валттери Боттасом и Кими Райкконеном. Пилот «Феррари» из-за это потерял три позиции, а Боттас из-за прокола откатился на последнее место.

Россиянин Даниил Квят сошёл в начале гонке, когда ехал на 11-м месте, из-за механических проблем. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл в результате поломки мотора.

Из-за схода Квята и обломков на трассе появилась машина безопасности. После рестарта произошло несколько столкновений, из-за который вновь выехал сейфти-кар. Однако полностью убрать обломки не вышло, и гонка была остановлена красным флагом.

После рестарта лидировавшему Льюису Хэмилтону пришлось заехать в боксы из-за не закреплённого на болиде воротника. А Себастьян Феттель получил штраф в 10 секунд «стоп-энд-гоу» за толчок Хэмилтона под сейфти-каром.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Кими Райкконен («Феррари») — сошёл

Серхио Перес («Форс Индия») — сошёл

Фелипе Масса («Уильямс») — сошёл

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») — сошёл

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл

Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл

Джолион Палмер («Рено») — сошёл.