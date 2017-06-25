Риккардо: безумная гонка, не могу поверить

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свою победу на Гран-при Азербайджана.

«Не могу поверить. Это была безумная гонка. Мы знали, что после рестарта есть шанс на подиум, а потом услышали о проблемах Льюиса и Себа.

Вначале я провёл незапланированный пит-стоп и откатился на 17-е место. Думал ли я, что выиграю? Да ни за что. Мы ждали такой гонки с сейфти-каром и хаосом в прошлом году. Вчера я сказал, что нам надо держаться подальше от проблем, и это удалось", — цитирует Риккардо Sky Sports.