Боттас: столкновение с Райкконеном — гоночный инцидент, мне негде было проехать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не считает себя виновным в столкновении с Кими Райкконеном на старте Гран-при Азербайджана. Судьи также не вынесли финну наказания.

«Просто безумная гонка с таким количеством событий. Вначале я проигрывал всем круг и должен был обгонять под сейфти-каром и догонять всех по новой. Это доказывает, что сдаваться нельзя, ведь не знаешь, что произойдёт. Команда смогла починить машину под красным флагом. Учитывая, что случилось на старте, это хороший результат.

Перед вторым поворотом я был внутри, а Кими снаружи. Мне было негде проехать, кроме как по бордюру. Конечно, машина подпрыгнула, и я не смог удержать траекторию. Это был гоночный инцидент", — цитирует Боттаса Sky Sports.