Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл получил приз гонщика дня по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1. На трассе в Баку канадец стартовал с восьмой позиции и сумел не только отстоять свой результат, но и завоевать первый в карьере подиум.

До самого конца гонки Стролл имел шансы взобраться на вторую ступеньку пьедестала почёта, однако уже на финише Валттери Боттас из «Мерседеса» сумел обойти 18-летнего гонщика. Завоевав третье место Стролл стал самым молодым дебютантом в истории Формулы-1, которому удавалось финишировать в тройке лучших.

Этот успех позволил канадцу выйти канадцу на 12-е место в общем зачёте, после гонки в Баку у Стролла 17 очков.