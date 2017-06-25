Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недоволен малым наказанием Себастьяна Феттеля. Немец ударил болид Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

«Я в порядке, просто жду возвращения домой. Уик-энд был хорошим, и мы всё равно набрали очки. Это главное. Бывают взлёты и бывают падения.

Меня не волнует инцидент с Феттелем. Он забыт и покрыт пылью, мы двинулись дальше. Я думаю, пилоты так себя не ведут. Это опасное вождение, и давать за это штраф в 10 секунд… Больше мне ничего не нужно говорить", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.