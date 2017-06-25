Феттель: если меня наказали, то и Хэмилтона должны были

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что не он один должен был получить штраф за стычку с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана.

«Всё было очевидно. Я не специально въехал в него сзади. Я повредил своё крыло. Он, кажется, тоже получил маленькое повреждение. Но не такое, чтобы оно повлияло на гонку.

Так нельзя делать. Следующий рестарт он провёл хорошо, удивил меня и оторвался. Так что не думаю, что было обязательно так делать. Проблема в том, что я был прямо позади и готовился к рестарту. Как и люди за мной. Могла быть цепная реакция. Так нельзя делать, всё было ясно видно. В конце концов, мы боремся как мужчины. У меня нет радиосвязи с ним. Думаю, если меня наказали, то его тоже должны были", — цитирует Феттеля Motorsport.