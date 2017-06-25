Алонсо: должны были выиграть гонку в Баку

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо считает, что должен был выиграть Гран-при Азербайджана, если бы его мотор не был таким слабым.

«В нормальных условиях мы должны были выиграть эту гонку. Потому что я был рядом с Риккардо, когда машина безопасности выехала в первый раз. Хэмилтон потерял «воротник», Феттеля оштрафовали, обе „Форс Индия“ и Кими сошли…

Так ты автоматически попадаешь в первую двойку-тройку, и мы должны были сражаться за победу. Но наша ситуация этого не позволяет.

Всё сработало на нас. Мы выигрывали места без борьбы, но не могли удержать их из-за своего дефицита. Мы не могли и подумать, что наберём два очка в Баку", — цитирует Алонсо Motorsport.