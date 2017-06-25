Хэмилтон: если Феттель мужчина, мы разберёмся лицом к лицу без машин

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил поведение Себастьяна Феттеля на Гран-при Азербайджана и предложил ему решить проблемы вне трассы.

«Феттель буквально поравнялся со мной и ударил. Это определённо создаёт прецедент в Формуле-1, а также подаёт пример всем детям, которые смотрят на нас и ведут себя так же. И сегодня они видели, как ведёт себя четырёхкратный чемпион. Надеюсь, в младшие категории это не проникнет.

Я не проверял его тормоза. Я контролировал темп. Как и на всех рестартах, я замедлился в том же месте. А он скользил и въехал в меня. Для меня это не было проблемой.

Ехать рядом и преднамеренно ударить другую машину, всё равно став четвёртым на финише, — бесчестье. Он опозорил себя сегодня. Если он хочет доказать, что он мужчина, то мы должны разобраться лицом к лицу за пределами машин", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.