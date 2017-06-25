Лоуренс Стролл: надеюсь, однажды станем чемпионами

Лоренс Стролл, миллиардер и инициатор появления Лэнса Стролла в Формуле-1, прокомментировал успех своего сына на Гран-при Азербайджана, где канадцу удалось финишировать третьим.

«Всё началось 10 лет назад на картодроме. В наш восьмой уик-энд в Формуле-1 мы смогли сделать такое. Это очень сложно. Кажется, я не могу быть более счастлив. Лэнс заслужил это и за последние выходные показал, что он умеет.

Я не думаю, что старт сезона был таким уж сложным, у Лэнса были проблемы в Барселоне, но работать с этими шинами сложно, а он очень молод. У него впереди много лет в Формуле-1. Я не разочарован тем, что мы упустили второе место на финише, ведь каждый подиум сейчас словно победа.

Сейчас важен прогресс. Чем больше времени проводишь за рулём болида, тем комфортнее тебе в нём работать. Каждый уик-энд — это новый экзамен для Лэнса. Надеюсь, однажды мы станем чемпионами", — приводит слова Стролла-старшего Sky Sports.