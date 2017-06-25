Булье: первые очки в году — это хорошо, но могло быть и лучше

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поделился впечатлениями от гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, на которой его команде, благодаря Фернандо Алонсо, удалось набрать первые очки в сезоне.

«Да, первые очки в сезоне — это отлично, но могло быть и лучше. Думаю, что Алонсо испытывает некоторое разочарование, потому что он пытался приблизиться к Карлосу Сайнсу-младшему.

Что касается меня, то повторюсь, несколько очков — это хорошо для команды, но «Макларен» не там, где хочет быть. Это нас разочаровывает", — приводит слова Булье Sky Sports.