Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Булье: первые очки в году — это хорошо, но могло быть и лучше

25 июня 2017, воскресенье. 19:52. Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поделился впечатлениями от гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, на которой его команде, благодаря Фернандо Алонсо, удалось набрать первые очки в сезоне.

«Да, первые очки в сезоне — это отлично, но могло быть и лучше. Думаю, что Алонсо испытывает некоторое разочарование, потому что он пытался приблизиться к Карлосу Сайнсу-младшему.

Что касается меня, то повторюсь, несколько очков — это хорошо для команды, но «Макларен» не там, где хочет быть. Это нас разочаровывает", — приводит слова Булье Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Макларен Эрик Булье Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
25 июня 2017, воскресенье
20:01 Риккардо: сегодня даже с красными флагами было весело
19:52 Булье: первые очки в году — это хорошо, но могло быть и лучше
19:52 Лоуренс Стролл: надеюсь, однажды станем чемпионами
19:51 Хэмилтон: если Феттель мужчина, мы разберёмся лицом к лицу без машин
19:42 Алонсо: должны были выиграть гонку в Баку
19:22 Феттель: если меня наказали, то и Хэмилтона должны были
19:19 Хорнер: гонка в Баку прошла так, словно я прожил 10 лет жизни
19:00 Вольф: к сожалению, это был не лучший день Хэмилтона
18:58 Стролл: даже не могу понять, что произошло
18:49 Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
18:45 Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана
18:43 Феттель про инцидент с Хэмилтоном: ничего не случилось, разве нет?
18:39 Боттас: столкновение с Райкконеном — гоночный инцидент, мне негде было проехать
18:35 Гьотто: при старте из конца я финишировал восьмым, нормальная гонка
18:31 Риккардо: безумная гонка, не могу поверить
18:31 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й
18:10 Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1, Стролл — третий, Квят — сошёл
18:02 Сироткин: надеялся на более высокий результат, но сегодня гонка прошла неплохо
16:55 Гран-при Азербайджана остановлен красным флагом
16:28 Фитипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Арагоне, Оруджев — третий
16:14 Булье не исключает кратковременного разрыва с «Хондой»
15:57 Вольф о партнёрстве с «Маклареном»: будем что-то знать после летнего перерыва
14:55 Росси выиграл Гран-при Нидерландов MotoGP
14:19 Феттель — о своём будущем: думаю, что никаких сюрпризов не будет
13:58 Нато выиграл вторую гонку Формулы-2 в Баку, Сироткин — 5-й, Маркелов — 6-й
13:49 Алонсо: если у Сайнса будет возможность перейти в «Макларен», я поддержу его
12:43 Менеджеры Алонсо в Баку провели встречу с представителями «Мерседеса» и «Рено»
12:23 Алёшин: на прямых проигрываем около 10 км/ч
12:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
11:56 Хасегава: с новым двигателем на трассе в Баку «Макларен» прибавил на 0,3 секунды
11:34 Лоу: тесты в Остине на прошлой неделе помогли Строллу стать лучше
10:08 Булье: уик-энд в Баку — самый болезненный
10:00 Квят: когда блокируешь колёса в 8-м повороте, стена приближается очень быстро!
09:49 В ФИА изменили восьмой поворот на трассе в Баку
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Баку
01:19 Кастроневес выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка», Алёшин — 19-й
00:29 Вольф: Джордан должен прекратить распространять слухи
24 июня 2017, суббота
23:43 Грожан: я сыт по горло вниманием к моим разговорам по командному радио
22:34 Риккардо: очевидно, моя авария — не вина стены!
22:22 Хэмилтон: когда сравнялся с Сенной по поулам, голод до побед стал ещё больше
22:08 Ферстаппен считает, что «Ред Булл» как минимум на уровне «Феррари»
22:06 Феттель: не волнуюсь по поводу отставания от «Мерседеса»
22:04 Палмер: машина получила слишком много ущерба из-за возгорания топлива
21:58 Оруджев и Исаакян прокомментировали победный дубль в Испании
21:29 Хюлькенберг: в конце второго сегмента машина «Рено» перестала ехать
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие вам интереснее?
"24 часа Ле-Мана"
230 (15%)
"500 миль Индианаполиса"
209 (14%)
Любой этап Формулы-1 не из числа топовых
1066 (71%)
Проголосовало: 1505
Архив →
© championat.com, 2000–2017