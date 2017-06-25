Риккардо: сегодня даже с красными флагами было весело

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от победы на Гран-при Азербайджана, заявив, что следующей целью команды будет достойный финиш двумя болидами.

«Это было очень весело. Даже когда я увидел красные флаги, сказал об этом по радио. Я видел повтор во время появления красных флагов и был уверен, что Феттель получит штраф, но я не был уверен, каким именно он будет. 10 секунд могли им сохранить шансы.

Во время этого уик-энда у нас были некоторые положительные сигналы. Так, на тренировке в пятницу мы выступили хорошо, но не смогли повторить всё это в квалификации. Нам есть куда расти. Сегодня одна машина выиграла, но у нас не было сильного финиша двух болидов с самого Гран-при Китая. Это будет нашей следующей целью. И если мы будем бороться не за подиум, то обе машины должны быть рядом с ним", — приводит слова австралийца Sky Sports.