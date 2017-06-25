Хюлькенберг: просто задел стену колесом и сломал подвеску

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал собственный сход на Гран-при Австрии после контакта со стеной.

«На уличной трассе ты всегда ищешь баланс — как подобраться к барьерам как можно ближе, но не слишком близко. К сожалению, я просто задел стену передним правым колесом и сломал подвеску. Это разочаровывает меня и всю команду. До этого гонка шла обнадёживающе — было похоже, что мы сможем продолжить нашу серию финишей в очках. На рестартах было довольно сложно из-за температуры шин, и думаю, что каждый увидел, что гонка была богатой на события. Дальше Австрия — будем надеяться, что там всё пройдёт лучше», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».