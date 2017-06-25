Грожан отказался от комментариев после Гран-при Азербайджана

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан предпочёл вообще никак не комментировать собственный 13-й результат на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Весь уик-энд у француза были серьёзные проблемы с машиной (в частности с тормозами), и в гонке Грожан не сумел набрать очки. Француз потерял все шансы после дополнительного пит-стопа для проверки состояния переднего левого тормозного диска.

«После гонки не было сделано никаких комментариев», — написала пресс-служба «Хааса» в своём постгоночном пресс-релизе.

Напомним, что напарник Грожана Кевин Магнуссен некоторое время шёл на третьем месте, а в итоге финишировал седьмым.