Ферстаппен: отвратительно терять ещё один этап. Как минимум мог быть на подиуме

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен расстроен своим сходом на Гран-при Азербайджана. Ферстаппен шёл в группе лидеров в начале гонки, но был вынужден сойти с дистанции из-за отказа мотора.

«После многообещающей позиции на старте гонки отвратительно было потерять ещё один этап из-за технических проблем. Мы уверены, что в такой насыщенной гонке могли как минимум оказаться на подиуме. Так что я сильно разочарован таким результатом», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.