Арривабене: очевидно, что некоторые спорные вопросы решаются не в нашу пользу

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, намекнув на предвзятость по отношению к его команде.

«Я думаю, что произошедшее сегодня очевидно для всех. Начиная с инцидента на первом кругу и заканчивая тем, что дальше произошло с Себастьеном во время сейфти-кара и рестарта. Мы не хотим вступать в полемику, но я могу сказать, что некоторые спорные решения принимаются не в нашу пользу. Мы отчаянно сражались, пусть результат и не показывает этого.

Сегодня у нас был темп, и это было видно. Команда продемонстрировала сильные стороны начиная с замены двигателя на машине Феттеля в субботу и продолжая возвратом в сегодняшнюю гонку болида Кими, несмотря на все повреждения. В этом вся «Феррари». Наши дела говорят за нас. Мы продолжим действовать в том же духе и даже с большей решимостью", — приводит слова Арривабене официальный сайт «Феррари».