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Лоу: сегодня на подиуме могло быть два пилота «Уильямса»

25 июня 2017, воскресенье. 21:48. Авто

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, который завершился сенсационным третьим местом пилота команды Лэнса Стролла.

«Кто мог предположить на старте, что мы завершим гонку на подиуме? Это фантастический результат для Лэнса, который стал самым молодым новичком Формулы-1, завоёвывавшим когда-либо подиум. У него был потрясающий уик-энд, он прошёл каждую сессию без ошибок и повторил это в гонке. У него был приличный темп, и он провёл хорошую работу с шинами.

На финише мы увидели хорошую битву, к сожалению, мы упустили второе место. Но мы счастливы быть третьими. Тем не менее мы всё ещё далеки от идеала. Красные флаги могли нам помочь достичь двойного подиума, но у Фелипе была повреждена подвеска, что расстроило меня.

Если бы не эта проблема, то сегодня на подиуме могло быть два наших пилота, мы верим, что Фелипе мог выиграть гонку. Масса проводит фантастический сезон и оказывает большую поддержку Строллу, жаль, что сегодня он не может праздновать с нами. Но в следующий раз мы будем сильнее", — приводит слова Лоу официальный сайт «Уильямса».

Источник: Williams F1 Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Падди Лоу Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
25 июня 2017, воскресенье
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21:37 Арривабене: очевидно, что некоторые спорные вопросы решаются не в нашу пользу
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19:42 Алонсо: должны были выиграть гонку в Баку
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19:00 Вольф: к сожалению, это был не лучший день Хэмилтона
18:58 Стролл: даже не могу понять, что произошло
18:49 Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
18:45 Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана
18:43 Феттель про инцидент с Хэмилтоном: ничего не случилось, разве нет?
18:39 Боттас: столкновение с Райкконеном — гоночный инцидент, мне негде было проехать
18:35 Гьотто: при старте из конца я финишировал восьмым, нормальная гонка
18:31 Риккардо: безумная гонка, не могу поверить
18:31 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й
18:10 Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1, Стролл — третий, Квят — сошёл
18:02 Сироткин: надеялся на более высокий результат, но сегодня гонка прошла неплохо
16:55 Гран-при Азербайджана остановлен красным флагом
16:28 Фитипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Арагоне, Оруджев — третий
16:14 Булье не исключает кратковременного разрыва с «Хондой»
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14:19 Феттель — о своём будущем: думаю, что никаких сюрпризов не будет
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13:49 Алонсо: если у Сайнса будет возможность перейти в «Макларен», я поддержу его
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12:23 Алёшин: на прямых проигрываем около 10 км/ч
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