Лоу: сегодня на подиуме могло быть два пилота «Уильямса»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, который завершился сенсационным третьим местом пилота команды Лэнса Стролла.

«Кто мог предположить на старте, что мы завершим гонку на подиуме? Это фантастический результат для Лэнса, который стал самым молодым новичком Формулы-1, завоёвывавшим когда-либо подиум. У него был потрясающий уик-энд, он прошёл каждую сессию без ошибок и повторил это в гонке. У него был приличный темп, и он провёл хорошую работу с шинами.

На финише мы увидели хорошую битву, к сожалению, мы упустили второе место. Но мы счастливы быть третьими. Тем не менее мы всё ещё далеки от идеала. Красные флаги могли нам помочь достичь двойного подиума, но у Фелипе была повреждена подвеска, что расстроило меня.

Если бы не эта проблема, то сегодня на подиуме могло быть два наших пилота, мы верим, что Фелипе мог выиграть гонку. Масса проводит фантастический сезон и оказывает большую поддержку Строллу, жаль, что сегодня он не может праздновать с нами. Но в следующий раз мы будем сильнее", — приводит слова Лоу официальный сайт «Уильямса».