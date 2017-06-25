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Стролл: критика — это просто шум на заднем фоне

25 июня 2017, воскресенье. 23:04. Авто

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заверил, что не обращает никакого внимания на критику в свой адрес. Сегодня канадец впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при Формулы-1 — он финишировал третьим на этапе в Азербайджане.

«Не думаю, что что-то доказал. И не прислушиваюсь к тому, что говорят. Это просто шум. Критика была в прошлом году, который я провёл идеально, и есть сейчас, когда у меня тяжёлый год. Я просто доволен собой. А весь этот шум на заднем фоне меня не волнует», — приводит слова Стролла Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Уильямс Лэнс Стролл Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
25 июня 2017, воскресенье
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19:42 Алонсо: должны были выиграть гонку в Баку
19:22 Феттель: если меня наказали, то и Хэмилтона должны были
19:19 Хорнер: гонка в Баку прошла так, словно я прожил 10 лет жизни
19:00 Вольф: к сожалению, это был не лучший день Хэмилтона
18:58 Стролл: даже не могу понять, что произошло
18:49 Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
18:45 Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана
18:43 Феттель про инцидент с Хэмилтоном: ничего не случилось, разве нет?
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18:35 Гьотто: при старте из конца я финишировал восьмым, нормальная гонка
18:31 Риккардо: безумная гонка, не могу поверить
18:31 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й
18:10 Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1, Стролл — третий, Квят — сошёл
18:02 Сироткин: надеялся на более высокий результат, но сегодня гонка прошла неплохо
16:55 Гран-при Азербайджана остановлен красным флагом
16:28 Фитипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Арагоне, Оруджев — третий
16:14 Булье не исключает кратковременного разрыва с «Хондой»
15:57 Вольф о партнёрстве с «Маклареном»: будем что-то знать после летнего перерыва
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