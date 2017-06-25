Стролл: критика — это просто шум на заднем фоне

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заверил, что не обращает никакого внимания на критику в свой адрес. Сегодня канадец впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при Формулы-1 — он финишировал третьим на этапе в Азербайджане.

«Не думаю, что что-то доказал. И не прислушиваюсь к тому, что говорят. Это просто шум. Критика была в прошлом году, который я провёл идеально, и есть сейчас, когда у меня тяжёлый год. Я просто доволен собой. А весь этот шум на заднем фоне меня не волнует», — приводит слова Стролла Autosport.