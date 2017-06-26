Эрикссон: команда приказала мне пропустить Верляйна

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон заявил, что пропустил напарника — Паскаля Верляйна — вперёд на Гран-при Азербайджана по приказу команды.

«После рестарта я занял хорошую позицию, но обломки повредили моё днище. У меня начались проблемы с левым задним углом болида, и я терял темп. Паскаль был позади меня, и Вандорн сокращал отставание от него. Мне приказали пропустить Паскаля, чтобы команда набрала очки, и я сделал это. Это хороший результат для команды, но я разочарован, ведь шёл десятым большую часть гонки», — приводит слова Эрикссона пресс-релиз команды.

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