Верляйн: в нормальных условиях я бы очков не набрал

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рад десятому месту на Гран-при Азербайджана, но не думает, что оно отражает настоящую силу болида.

«Доволен десятым местом. Попав во второй сегмент квалификации и набрав очко сегодня, я явно превзошёл ожидания команды от этого этапа. На гонку повлияло несколько инцидентов, так что мы должны быть осторожными в ожиданиях от следующих этапов. Нам надо многое улучшить, в нормальных условиях мы бы очков не набрали», — приводит слова немецкого гонщика пресс-служба команды.