Лауда: Феттель обезумел, когда-нибудь Хэмилтон ударит его

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда раскритиковал пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за вспышку гнева на трассе в гонке Гран-при Азербайджана.



Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.



«Феттель скомпрометировал себя. Когда вы въезжаете кому-то в зад, то это ваша ошибка. Без вопросов. Но затем поравняться с соперником и нарочно врезаться в него — это то, чего я никогда прежде не видел. Я не понимаю этого. Обычно Феттель ведёт себя достойно. Я не понимаю этого. Он обезумел. Однажды Льюис ударит его, и не машиной в борьбе на трассе, а кулаком», — цитирует Лауду The Courier.