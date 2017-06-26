От дисквалификации на гонку Феттеля отделяют три очка

После гонки в Баку лидера чемпионата Формулы-1 Себастьяна Феттеля отделяют от дисквалификации на один Гран-при лишь три штрафных очка.



В Азербайджане пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку. В результате гонщик «Феррари» получил от стюардов десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу», а также три штрафных балла.



Если на Гран-при Австрии немец вновь получит три штрафных очка, то будет дисквалифицирован. Если в Шпильберге всё пройдёт для немца благополучно, то после он может немного расслабиться, поскольку у него сгорят два штрафных балла после Гран-при Австрии.