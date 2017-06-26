Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хэмилтон: потеря Феттелем самообладания — это хорошо для «Мерседеса»

26 июня 2017, понедельник. 12:07. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон узрел позитив для своей команды в инциденте с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем, произошедшем по ходу гонки Гран-при Азербайджана.

В Баку пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.

«Если вспомнить прошлый сезон, некоторые вещи, которые он говорил по радио, то мы знаем, каким он может быть. Я, честно говоря, никогда бы не подумал, что может произойти то, что случилось в Баку. Но мы как команда, можем смотреть на это лишь как на позитивный момент для нас. Очевидно, что он находится под давлением. И это неплохо, это показывает, что прессинг может настигать даже лучших из нас», — цитирует Хэмилтона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
26 июня 2017, понедельник
12:07 Хэмилтон: потеря Феттелем самообладания — это хорошо для «Мерседеса»
11:45 Аркадий Дворкович протестировал спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер»
11:26 Феттель хочет поговорить с Хэмилтоном после инцидента в Баку
10:55 От дисквалификации на гонку Феттеля отделяют три очка
10:20 Лауда: Феттель обезумел, когда-нибудь Хэмилтон ударит его
09:13 Харвик выиграл гонку NASCAR Cup в Сономе
08:00 Стрельникова: при обгонах Леклер ехал словно на «Мерседесе»
00:44 Верляйн: в нормальных условиях я бы очков не набрал
00:07 Эрикссон: команда приказала мне пропустить Верляйна
25 июня 2017, воскресенье
23:52 Петруччи: готовил атаку на Росси, но круговые помешали
23:36 Козак подтвердил смену компании-промоутера Гран-при России
23:34 Маркелов: важно, что я сократил отставание от второго места в чемпионате
23:04 Стролл: критика — это просто шум на заднем фоне
22:36 Диксон выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка», Алёшин — 10-й
22:29 Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона перед контактом с Феттелем
22:05 Масса: я разочарован результатом, «Уильямс» сегодня мог победить
22:01 Райкконен: день не задался — я дважды сходил с гонки
21:48 Лоу: сегодня на подиуме могло быть два пилота «Уильямса»
21:39 Перес: у меня могли быть шансы на победу
21:37 Арривабене: очевидно, что некоторые спорные вопросы решаются не в нашу пользу
21:16 Ферстаппен: отвратительно терять ещё один этап. Как минимум мог быть на подиуме
21:14 Грожан отказался от комментариев после Гран-при Азербайджана
21:13 Хюлькенберг: просто задел стену колесом и сломал подвеску
21:04 Окон: инцидент с Пересом обошёлся дорого для нас обоих
20:58 Магнуссен: порадовало, что в какой-то момент шёл третьим
20:56 Фернли — об аварии Переса и Окона: мы обсудим то, что случилось, внутри команды
20:48 Тост: если бы не проблемы с Квятом, Сайнс мог стать седьмым
20:38 Сайнс-младший: пожертвовал разворотом в ситуации с Квятом
20:33 Автограф на груди, президент с женой – в фотообзоре Гран-при Азербайджана
20:33 Квят: машина сама себя выключила…
20:29 Беннани и Мичелис выиграли гонки WTCC в Португалии
20:27 Перес: Окон был чрезмерно агрессивен, очень жаль
20:01 Риккардо: сегодня даже с красными флагами было весело
19:52 Булье: первые очки в году — это хорошо, но могло быть и лучше
19:52 Лоуренс Стролл: надеюсь, однажды станем чемпионами
19:51 Хэмилтон: если Феттель мужчина, мы разберёмся лицом к лицу без машин
19:42 Алонсо: должны были выиграть гонку в Баку
19:22 Феттель: если меня наказали, то и Хэмилтона должны были
19:19 Хорнер: гонка в Баку прошла так, словно я прожил 10 лет жизни
19:00 Вольф: к сожалению, это был не лучший день Хэмилтона
18:58 Стролл: даже не могу понять, что произошло
18:49 Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
18:45 Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана
18:43 Феттель про инцидент с Хэмилтоном: ничего не случилось, разве нет?
18:39 Боттас: столкновение с Райкконеном — гоночный инцидент, мне негде было проехать
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать "Форс Индия" с Пересом и Оконом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017