Стюарды ГП Азербайджана не решились показать Феттелю чёрный флаг

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, стюарды Гран-при Азербайджана рассматривали возможность вывешивания чёрных флагов (подразумевающих дисквалификацию) для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля по ходу гонки в Баку за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



В Баку пилот «Феррари» получил 10-секундный штраф «стоп энд гоу», а после гонки был наказан ещё тремя штрафными баллами. Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.



Стюарды изучали данный инцидент, но не решились на вывешивание чёрных флагов для Феттеля в связи с отсутствием в спортивном регламенте конкретики относительно трактовки подобных ситуаций. В этой связи стюарды не стали принимать решение, которое могло бы серьёзно повлиять на борьбу в чемпионате.