Сайнс-младший не винит Квята за разворот на первом круге

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заявил, что у него нет никаких претензий к напарнику Даниилу Квяту из-за ситуации в гонке Гран-при Азербайджана, когда он вынужден был уйти в разворот на первом круге, чтобы избежать контакта с россиянином.



«Его развернуло в первом повороте, и он возвращался безумно быстро. Очевидно, что на его месте я бы тоже старался как можно быстрее вернуться на трассу. Решение нужно было принимать за какую-то миллисекунду. Мне нужно было решить: либо продолжать двигаться и врезаться в него, либо «крутнуть» руль, рискуя разворотом. В тот момент мой разум принял решение избегать контакта, не трогать его и уйти в разворот. Это одна из тех гоночных ситуаций, которые иногда случаются.



Как я уже сказал, у меня не было никаких претензий к нему. Вероятно, он бы сделал то же самое», — цитирует Сайнса Crash.