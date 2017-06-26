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«Форс Индия»: не спровоцируй мы красный флаг, в Баку победил бы Хэмилтон

26 июня 2017, понедельник. 19:29. Авто

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр не согласен с Серхио Пересом в том, что, не случись его аварии с Эстебаном Оконом, он мог бы выиграть Гран-при Азербайджана.

«Худшее, что ты можешь сделать, — въехать в напарника. Это даёт другим командам шанс, которого у них не должно быть. Ситуация сложная, ведь это городская трасса. На любой другой Чеко мог немного сдвинуться, и всё было бы в порядке. Но тут была стена.

Мы определённо рассмотрим всё и скажем пилотам, что подобное неприемлемо. Мы не можем врезаться друг в друга. Если ты въехал в машину другой команды, это уже плохо, потому что может повредить твоей гонке. Но въехав в напарника, ты можешь выбить вас обоих. Они понимают это, они умные парни.

Не думаю, что мы могли выиграть гонку. В тот момент я так думал, но сейчас нет. Мы бы обошли Феттеля из штрафа и Риккардо. Но не спровоцируй мы красный флаг, воротник Хэмилтона не отвалился бы и он бы победил. Но мы были бы вторыми или третьими", — цитирует Зафнауэра Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Форс Индия Серхио Перес Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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