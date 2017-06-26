Стюарт: винить Феттеля слишком просто, Хэмилтон вызвал такую реакцию

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что Льюис Хэмилтон спровоцировал Себастьяна Феттеля на инцидент в Баку.

«Инцидент произошёл из-за того, что Льюис слишком быстро замедлился в очень неудачном месте. Это надо принимать во внимание. Это было шоком для Себастьяна, поэтому он поравнялся с Льюисом и спросил: „Какого чёрта ты делаешь?“

Потом Феттель, без сомнений, столкнулся с Хэмилтоном. Этому нет оправданий, подобное неприемлемо. Было бы слишком просто обвинить одного человека. Но его плохое поведение было вызвано тем, что случилось ранее", — приводит слова Стюарта City A.M.