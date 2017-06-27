Хорнер: Феттелю глаза пеленой закрыло

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Себастьян Феттель потерял контроль над собой, когда въехал в болид Льюиса Хэмилтона.

«Очевидно, Себастьян почувствовал, что Льюис устроил проверку его тормозам. Потом ему, по-моему, глаза пеленой закрыло, и он въехал в машину Льюиса, что могло привести только к штрафу. Но такое случается в пылу борьбы. Наказание после этого было неизбежно.

Накал эмоций высок, они борются за титул. Этот эпизод усилит их противостояние до конца сезона. До конца года будет отличная борьба», — приводит слова Хорнера Autosport.