Грожан: проблемы с тормозами просто неприемлемы

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает своего раздражения продолжающимися проблемами с тормозами на его болиде. После гонки в Баку, где француз занял 13-е место, он даже отказался давать комментарии.



«На протяжении всего уик-энда мы не надеялись на успех. Теперь нам нужно задавать себе вопросы и находить на них ответы. Неприемлемо, чтобы на протяжении пяти гоночных уик-эндов подряд не могла быть решена проблема с одним болидом. В какой-то момент у меня даже были сомнения относительно собственной безопасности. Ситуация просто опасна», — рассказал Грожан в эфире французского Canal Plus.