Опубликовано расписание этапа РСКГ в Казани

Четвёртый этап СМП РСКГ пройдёт в ближайший уик-энд на автодроме Kazan Ring, напоминает пресс-служба чемпионата. Около 100 пилотов в пяти разных зачётах проведут 10 гонок в субботу и воскресенье. Среди лучших гонщиков страны, которые борются за чемпионские титулы, немало заслуженных и перспективных спортсменов из Татарстана, которым как никогда важна поддержка болельщиков. С ними, как и с любым другим пилотом Российской серии кольцевых гонок, можно будет пообщаться во время субботней автограф-сессии. Также в недолгих перерывах между заездами можно прогуляться по паддоку и своими глазами увидеть, как профессиональные механики готовят автомобили к заездам.

А обладатели специальных флаеров, которые распространяются на сети АЗС «Башнефть», в салонах LADA и прямо на автодроме, смогут попытать удачу и выиграть автомобиль LADA Kalina Drive Active от LADA Sport ROSNEFT – для участия в розыгрыше, который пройдёт в воскресенье вечером, необходимо в любой гоночный день опустить флаер в лототрон.

РАСПИСАНИЕ ГОНОЧНЫХ ЗАЕЗДОВ 4-го ЭТАПА СМП РСКГ

Суббота, 1 июля

11:15 – 1-я гонка класса «Национальный» (автомобили LADA Kalina, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta мощностью 160 л. с.)

12:25 — 1-я гонка класса «Супер-продакшн» (автомобили LADA Vesta, Subaru BRZ, LADA Granta, Honda Civic мощностью 250 л. с.)

14:10 — 1-я гонка класса «Туринг» (автомобили LADA Vesta, Audi RS3, SEAT Leon мощностью 350 л. с.)

15:15 – 1-я гонка класса «Туринг-Лайт» (автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Renault Twingo, Opel Adam мощностью 200 л. с.)

16:20 – 1-я гонка класса «Национальный Юниор» (автомобили LADA Kalina, Volkswagen Polo мощностью 110 л. с.)

С 13:00 до 14:00 пройдёт автограф-сессия.

Воскресенье, 2 июля

11:15 – 2-я гонка класса «Национальный» (автомобили LADA Kalina, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta мощностью 160 л. с.)

12:25 — 2-я гонка класса «Супер-продакшн» (автомобили LADA Vesta, Subaru BRZ, LADA Granta, Honda Civic мощностью 250 л. с.)

14:05 — 2-я гонка класса «Туринг» (автомобили LADA Vesta, Audi RS3, SEAT Leon мощностью 350 л. с.)

15:15 – 2-я гонка класса «Туринг-Лайт» (автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Renault Twingo, Opel Adam мощностью 200 л. с.)

16:20 – 2-я гонка класса «Национальный Юниор» (автомобили LADA Kalina, Volkswagen Polo мощностью 110 л. с.).

Трансляции соревнований выйдут в эфире телеканалов «Матч! Наш спорт», «АВТО24» и на медиапортале smp-rskg.tv.