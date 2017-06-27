Во время пребывания в Баку Деймон Хилл пытался отремонтировать «Жигули»

Чемпион мира Формулы-1 Деймон Хилл поделился забавной историей, приключившейся с ним в Баку в дни пребывания там на Гран-при Азербайджана. Экс-пилот попытался помочь местному жителю отремонтировать «Жигули», впрочем, попытка эта не увенчалась успехом.

«Бедный паренёк хотел прокатить свою девушку по ночному городу, но его «Лада» сломалась. Я попытался предложить ему помощь, но думаю, что я задел его гордость в присутствии девушки, поэтому решил раствориться в толпе, прежде чем он запустил в меня гаечным ключом», — написал британец на Drivetribe.