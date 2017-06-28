Хасегава: «Хонда» получила облегчение после первых очков «Макларена» в году

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что локальный успех «Макларена» в Баку принёс значительное облегчение японскому поставщику силовых установок.

«Это большое облегчение, что нам удалось набрать очки. Пилоты проделали отличную работу, и мы довольны этим. Важно, что до финиша добрались обе машины. Я рад, что нам удалось продемонстрировать прогресс в плане надёжности, это принесло нам очки.

Но это была всего-то одна гонка. Нужно признать, что в плане скорости мы были не очень хороши, ведь финишировало всего 13 болидов. Хоть «Макларен» не в восторге, так как обновления пока небольшие, но важно было показать прогресс, и чем-то они удовлетворены. Мы ожидаем, что на этапе в Австрии обе машины поедут на силовых установках третьей спецификации», — приводит слова Хасегавы Autosport.