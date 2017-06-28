Бьяджи выписан из больницы после аварии

Двукратный чемпион Мирового супербайка итальянец Макс Бьяджи, пострадавший в аварии на турнире Супермото на трассе «Латина», выписан из больницы.

Напомним, 46-летний гонщик был доставлен в больницу с множественными переломами рёбер. Пилот находился в сознании и мог шевелить руками и ногами.

«Я счастлив. Хочу поблагодарить весь медперсонал, который оперировал и ухаживал за мной. Еду домой.

Буду ли и дальше соревноваться? Не думал об этом, посмотрим. Сейчас важно полностью восстановиться», — приводит слова Бьяджи ANSA.