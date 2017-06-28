MotoGP. Пятничные тренировки ГП Германии увеличены на пять минут

Организаторы Гран-при Германии MotoGP увеличили длительность обеих пятничных тренировок на пять минут, сообщает Motorsport. Это связано с тем, что официальный поставщик покрышек для MotoGP компания «Мишлен» привезёт на «Заксенринг» дополнительный компаунд, чтобы у гонщиков было четыре комплекта на уик-энд. Локальные ограничения по шуму не позволяют проводить тесты мотоциклов на трассе вне пределов гоночного уик-энда. В связи с этим у «Мишлена» не будет другой возможности собрать дополнительные данные о шинах.