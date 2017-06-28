Риккардо: уверен, Ферстаппен оправится от неудач

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверен, что неудачи в последних гонках не подорвут уверенности в себе у его напарника Макса Ферстаппена.



«В последних двух гонках Макс шёл на хороших позициях и сошёл, но не по своей вине. Очевидно, что сейчас он переживает тяжёлые времена, но он хорошо пилотирует и, я думаю, знает об этом. Он упускает подиумы и приличное количество очков, но я уверен, что он оправится.



Я уверен, что он раздражён, но он хорошо гоняется и, как я уже сказал, знает это. Уверен, что он будет сильным», — цитирует Риккардо GPUpdate.