Команда «Пежо» представила новый автомобиль в преддверии «Шёлкового пути»

Команда «Пежо» в преддверии ралли-марафона «Шёлковый путь» представила свой новый автомобиль Peugeot 3008DKR Maxi, который является преемником машины, позволившей французской конюшне выиграть «Дакар-2017».



3008DKR Maxi на 20 сантиметров шире, чем его знаменитый предшественник. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб испытает машину в боевом режиме на «Шёлковом пути».



«Я думаю, что этот автомобиль намного стабильнее. Это, конечно, означает, что он стал более громоздким, однако с точки зрения стабильности и управляемости мы сделали шаг вперёд», — поделился своим мнением о новом автомобиле Лёб, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

Peugeot 3008DKR Maxi