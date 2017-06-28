Марко: на подходящей трассе «Ред Булл» может выиграть и сам по себе

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассчитывает, что его команда сможет выиграть Гран-при в нынешнем году и без проблем у конкурентов.

«У нас был плохой старт сезона, а теперь мы прибавили. Мы не смогли показать этого в квалификации, но знали, что у нас высокая скорость. Даниэль ехал в безопасном режиме, без дополнительной мощности. Произошедшее с Максом вынудило нас быть осторожными. Мы движемся в верном направлении и, надеюсь, на подходящей трассе сможем выиграть сами по себе.

Я думал, что победа с пятого места возможна. Но с 10-го, после того, как откатился на 17-е? Даниэль провёл безошибочную гонку, как и четыре предыдущие. У нас хорошее шасси, мы проводим обновления, «Рено» работает над мотором", — цитирует Марко Autosport.