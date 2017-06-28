«Феррари» привезёт обновлённый мотор на Гран-при Великобритании

«Феррари» привезёт обновлённую силовую остановку на Гран-при Великобритании. В «Скудерии» надеются, что апгрейд мотора приведёт к ощутимой разнице, сообщает Джеймс Аллен.

Новый мотор станет для «Феррари» третьим в сезоне. Второй двигатель на болид Себастьяна Феттеля был установлен перед квалификацией Гран-при Азербайджана. Его будут использовать до этапа в Сильверстоуне.

«Феррари» в последний раз побеждала на Гран-при Великобритании в 2011 году. Тогда первым финишную черту пересёк Фернандо Алонсо, ныне выступающий за «Макларен».