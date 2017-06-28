«Клипперс» обменяли Пола в «Хьюстон»

«Лос-Анджелес Клипперс» обменял разыгрывающего Криса Пола в «Хьюстон Рокетс». Защитник 1 июля станет свободным агентом и сообщил клубу, что подпишет контракт с «Хьюстоном». Взамен «Клипперс» получили разыгрывающего Патрика Беверли, атакующего защитника Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера и драфт-пик первого раунда на 2018 год, сообщает инсайдер Адриан Войнаровски.

В регулярном первенстве сезона-2016/17 Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.