На Гран-при Азербайджана состоялось 137 обгонов

По ходу Гран-при Азербайджана в Баку произошло 137 обгонов. К такому выводу пришли аналитики «Мерседеса» при подсчётах.

По ходу гонки в Азербайджане на трассу из-за аварий несколько раз выезжала машина безопасности. Также гонка была остановлена красным флагом из-за избытка обломков на трассе и невозможности убрать их по ходу гонки. В итоге победителем Гран-при стал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занял Валттери Боттас, третье — Лэнс Стролл.

Видео с аналитикой Гран-при от «Мерседеса» доступно в YouTube