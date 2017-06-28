ФИА запустила расследование по инциденту Феттель — Хэмилтон в Баку

ФИА официально объявила о проведении расследования инцидента между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном, произошедшего на Гран-при Азербайджана. Тогда в режиме машины безопасности Феттель ударил своим болидом машину Хэмилтона.

«3 июля ФИА рассмотрит причины инцидента, чтобы решить, нужны ли дополнительные действия по этому случаю. Заявление с результатом расследования будет опубликовано до Гран-при Австрии», — приводит текст заявления федерации автоспорт.

По ходу Гран-при Феттель был наказан штрафом «стоп-энд-гоу» на 10 секунд.