Довициозо: больше не беспокоюсь о боеспособности «Дукати»

Лидер чемпионата MotoGP Андреа Довициозо уверен, что его мотоцикл боеспособен в любых условиях.

«В последних трёх гонках мы были боеспособны в трёх разных условиях. Но каждый этап — новая история. „Заксенринг“ также отличается и обычно не сильно нам подходит. Плюс там другой асфальт. Но на это можно смотреть в положительном ключе — каждый раз возможно всё. Так что я буду расслаблен и сосредоточен на работе. Перед Ассеном я беспокоился о нашей боеспособности. Больше не беспокоюсь», — цитирует Довициозо MotoGP.