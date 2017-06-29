Миккельсен: с Миком мы могли бы привести «Ситроен» к чемпионству в 2017 году

Выступающий за команду WRC «Ситроен» Андреас Миккельсен считает, что совместные выступления с Крисом Миком помогли бы конюшне побороться за победу в чемпионате в зачёте производителей. Миккельсен недавно пришёл в команду и будет заменять Мика на Ралли Польши.



«Мне очень грустно, что Мик не будет частью команды в Польше. Меня расстраивает, что я заменяю его. Нет сомнений, что вместе с ним мы были бы сильной командой в этом году. Он знает эту команду, а я пришёл с опытом пилотирования Wolksvagen Polo 2017 года. Вместе мы могли бы побороться за титул среди производителей», — цитирует Миккельсена Autosport.