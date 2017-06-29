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Баттон: Феттель совершил глупость, но уже понёс наказание

29 июня 2017, четверг. 12:58. Авто

Третий пилот «Макларена» Дженсон Баттон поделился своими впечатлениями от Гран-при Азербайджана, состоявшегося в минувший уик-энд, не обойдя стороной и инцидент на трассе между гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем и его коллегой из «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Гран-при Азербайджана было приятно смотреть. Почему? Потому что уровень адреналина и эмоции были высокими. То, что сделал Феттель, было глупо, но он был наказан. Когда гонщик на большой скорости вынуждает другого пилота выехать за пределы трассы, то он получает менее серьёзный штраф, чем «стоп-энд-гоу». Нужно двигаться дальше», — написал британский гонщик на своей странице в «твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Дженсон Баттон Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Азербайджана
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