«Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при Италии

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» определилась с выбором покрышек на Гран-при Италии. На 13-й этап сезона-2017, который будет проходить с 1 по 3 сентября в Монце, «Пирелли» предоставит командам шины «медиум», «софт» и «суперсофт».

На данный момент комплекты шин определены на ближайшие восемь Гран-при:

Гран-при Австрии — «ультрасофт»/ «суперсофт»/ «софт»

Гран-при Великобритании — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Венгрии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Бельгии — «ультрасофт»/ «суперссофт»/ «софт»

Гран-при Италии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Сингапура — «ультрасофт»/ «суперссофт»/ «софт»

Гран-при Малайзии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»

Гран-при Японии — «суперсофт»/ «софт»/ «медиум»