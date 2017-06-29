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Р. Браун: Феттель не должен был так поступать, но нам нравится его страсть

29 июня 2017, четверг. 19:18. Авто

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что инцидент между Себастьян Феттелем и Льюисом Хэмилтоном в Баку показал необходимую страсть.

«Себастьян сделал то, чего не должен был, и был за это наказан. Не случись технических проблем, Льюис выиграл бы гонку и набрал бы существенно больше очков. Ситуация была бы другая. Это был не предварительно обдуманный поступок, а реакция, вызванная обилием адреналина и страсти, что текут в этих парнях.

Подобное не должно случаться, но это показывает страсть парней, что борются за титул. Эту страсть мы хотим видеть. Себастьян обдумает произошедшее и извлечёт уроки. Мы хотим видеть страсть и дальше, но, пожалуй, не в таком сыром виде, как в Баку", — цитирует Брауна F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
Льюис Хэмилтон Росс Браун Себастьян Феттель
Новости. Авто
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