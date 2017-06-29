Вандорн: для Формулы-1 конфликт Феттеля и Хэмилтона хорош

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что конфликт Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана пойдёт на пользу Формуле-1.

«Трудно судить по записи с камеры, но реакция Себа показалась мне немного странной. Когда борешься за победу, в пылу момента эмоции могут возобладать.

Для Формулы-1 в целом эта ситуация была хороша: большое соперничество и борьба за титул — как раз то, что хочет видеть публика. Не говорю, прав был Себ или нет, но для спорта такие эмоции хороши", — приводит слова Вандорна Motorsport.