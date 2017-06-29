Палмер: меня не волнуют слухи, я сосредоточен на улучшении результатов

Пилот «Рено» Джолион Палмер продолжает уверять всех, что не беспокоится из-за слухов о своём будущем в Формуле-1.

«Я не знаю, откуда постоянно берутся все эти истории, но очевидно, что я и сам разочарован своими выступлениями. Я работаю с командой над тем, чтобы улучшить результаты. Они поддерживают меня, и я ценю это. Конечной целью остаётся прогресс в гонках. У нас командный вид спорта, и с поддержкой инженеров и механиков я справлюсь со всем. Просто во многих вещах мне не везёт.

Что касается слухов — они идут отовсюду. Но я не переживаю, я сосредоточен на том, чтобы работать каждый уик-энд и прогрессировать. Хочу, чтобы в конце концов результаты говорили сами за себя", — приводит слова Палмера Crash.