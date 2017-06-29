Грожан — о проблеме с тормозами на ГП Азербайджана: я никого не обвиняю

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся во время Гран-при Азербайджана, отметив, что не ставит их кому-либо в вину.

«Честно говоря, мне уже не хочется говорить о проблемах с тормозами. Мне нужно быть лучше в таких условиях и прогрессировать, так что я никого не обвиняю. Ощущение от работы с тормозами были ужасными на протяжении всего уик-энда, Кевин говорил то же самое, но он справился, потому я и говорю, что не хочу никого обвинять.

Работа с тормозами была моей сильной стороной ещё во времена выступлений в Формуле-Рено, но когда что-то работает не так, как я хочу, это становится моей слабостью. Я признал, что мне надо работать, и я могу быть лучше", — приводит слова Грожана Motorsport.