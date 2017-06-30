Перес: со мной никто не связывался из других команд

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес рассказал о целях на текущий сезон, а также добавил, что, невзирая на множество слухов, он пока не вступал в переговоры ни с одной командой.

«Это один из лучших сезонов в карьере. Думаю, таким его делает команда. На старте чемпионата, вероятно, мы были одной из самых медленных команд пелотона, но работа продолжалась и мы добились отличных результатов.

Машина развивается, и я уверен в ней и доволен, как проходит чемпионат. Личные цели на сезон? У меня нет задачи занять какое-то конкретное место, я собираюсь бороться за максимальный результат на каждом гоночном уик-энде.

Что касается будущего, думаю, пока ещё очень рано о чём-то говорить, со мной никто не связывался, но, полагаю, я делаю неплохую работу, так что посмотрим", — приводит слова мексиканца Crash.