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Рон Деннис продаст акции «Макларена» на сумму $ 356,92 млн

30 июня 2017, пятница. 10:00. Авто

Бывший руководитель команды «Макларен» Рон Деннис согласился порвать последние связи с британской конюшней и продать принадлежащие ему акции McLaren Technology Group и McLaren Automotive Limited.На данный момент Деннис владеет акциями подконтрольных «Макларену» компаний на сумму £ 275 млн ($ 356,92 млн).

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, официально о сделке будет объявлено утром 30 июня. Данная сделка повысит стоимость «Макларена» до £ 2 млрд ($ 2,6 млрд), сделав его одной из самых дорогих компаний Великобритании.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Макларен Рон Деннис
Новости. Авто
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