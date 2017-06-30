Рон Деннис продаст акции «Макларена» на сумму $ 356,92 млн

Бывший руководитель команды «Макларен» Рон Деннис согласился порвать последние связи с британской конюшней и продать принадлежащие ему акции McLaren Technology Group и McLaren Automotive Limited.На данный момент Деннис владеет акциями подконтрольных «Макларену» компаний на сумму £ 275 млн ($ 356,92 млн).



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, официально о сделке будет объявлено утром 30 июня. Данная сделка повысит стоимость «Макларена» до £ 2 млрд ($ 2,6 млрд), сделав его одной из самых дорогих компаний Великобритании.